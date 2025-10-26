Primer aseo para ostomizados en el hospital Arnau de Vilanova

Algo tan aparentemente sencillo como ir al baño puede resultar casi una odisea para las personas ostomizadas. Son las que, a raíz de una enfermedad o traumatismo, han sido sometidas a una operación que crea una abertura (estoma) en el abdomen para derivar sus heces u orina al exterior, que se recogen en una bolsa.

Cuando tienen que vaciarla, usar un váter convencional no es lo más adecuado, puesto que necesitan que esté más elevado (a la altura del ombligo), un grifo extensible para limpiarla, un espejo grande para hacer el cambio de dispositivo y un gancho para colgar el neceser, según explicó la enfermera estomaterapeuta que coordina la consulta de Ostomía del Arnau de Vilanova, Marta Sadurní.

Precisamente para mejorar su calidad de vida, el pasado día 4, coincidiendo con el Día Mundial del Paciente Ostomizado, se estrenó el primer baño de toda Lleida adaptado a las necesidades de este colectivo, que también es de los primeros que existen en el conjunto de hospitales del ICS de Catalunya. Está situado en el nuevo edificio de consultas externas del Arnau, en la sala de espera de Cirugía, y su ubicación ha sido includa en la ‘app’ Ostomiaseo, que ayuda a encontrar todos los baños del Estado con estas características.

“Con este espacio queremos dar un paso más en la humanización de la atención” a las personas con ostomías, señaló Sadurní. En este sentido, en 2024 la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia reconoció la Consulta de Ostomía del Arnau por sus buenas prácticas de humanización.

Esta consulta atiende cada año a más de 140 nuevos pacientes ostomizados (sometidos a colostomías, ileostomías y urostomías) y este lavabo “forma parte de la integración social y humanización de la asistencia sanitaria ofreciendo más comodidad, intimidad y accesibilidad”, remarcó Sadurní, que considera necesario que se habiliten más, opinión que comparte Antonio Herrera, de la Associació Lleidatana d’Ostomitzats.

Herrera subrayó la importancia de disponer de este baño especial e incidió en que sobre todo necesitan que el lavabo esté en la misma habitación que el váter, para poder asearse, algo que habitualmente solo es posible en los baños para discapacitados, que son los que tienen que utilizar en establecimientos públicos.

Herrera explicó también que visita en el hospital a personas a las que acaban de ostomizar para tranquilizarles, resolver sus dudas y ofrecerles consejos basados en su experiencia.