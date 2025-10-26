Semana con lluvias puntuales y momentos de sol en Catalunya

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

En Catalunya, la semana empezará con precipitaciones por la mañana a muchas zonas, especialmente en el litoral, prelitoral y el Pirineu que irán, remiten dejando tardes más soleadas. Les temperaturas bajarán ligeramente y el viento soplará moderado, con tramontana en el Empordà y mistral en Tarragona.

En la provincia de Lleida, lunes y martes predominará el tiempo estable y soleado, con temperaturas máximas ligeramente más bajas lunes y ligero ascenso martes, mientras que las mínimas se mantendrán o bajarán ligeramente, excepto al Pirineu donde subirán. El miércoles vuelven las precipitaciones, especialmente en el Pirineu, con posibles lluvias fuertes y persistentes, y un descenso de las temperaturas diurnas en el norte, mientras que en el resto del territorio se mantendrán o suben ligeramente.

Esta semana alternará días soleados con lluvias puntuales, con un descenso general de las temperaturas y vientos moderados en el litoral y el interior.