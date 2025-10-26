Un parque infantil de un colegio de Lleida, hogar de ‘sin techo’

Un espacio infantil en forma de caseta situado en el patio del antiguo colegio Balàfia se ha convertido en el hogar de una persona 'sin techo'. Para acceder a este equipamiento es necesario saltar una valla, puesto que en centro escolar está cerrado desde que los alumnos fueron trasladados al nuevo colegio Minerva, junto con los del Pinyana. En el interior de la caseta se puede apreciar un colchón y un saco de dormir y en la parte superior, varios cartones.

Se da la circunstancia de que la Paeria prevé habilitar en este antiguo centro escolar un ‘hub’ cívico que incluirá servicios sociales. En concreto, 25 habitaciones para alojar hasta 28 personas en riesgo de exclusión social, así como tres viviendas para hasta catorce personas víctimas de violencia de género. También están proyectados varios espacios para equipamientos como una pista deportiva, mientras que el patio de la escuela se convertirá en una plaza pública.

El ayuntamiento adjudicó el pasado agosto el contrato de redacción del proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral del equipamiento a la empresa RaizD3 por un importe de 90.888,75 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio, tras comprobar que la forma presentó toda la documentación que le había sido requerida en el mes de mayo.