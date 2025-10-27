El Pont de Suert tendrá un helipuerto para vuelos de emergencias las 24 horas

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La Generalitat construirá un nuevo helipuerto en El Pont de Suert que dará cobertura a emergencias sanitarias, incendios y otros servicios de urgencia en la comarca las 24 horas del día. Será el segundo de la Alta Ribagorça, una vez se complete la adaptación del actual helipuerto de Vilaller para que también funcione las 24 horas, un proyecto que se encuentra actualmente en fase de licitación. Ambas actuaciones se enmarcan en el plan del Govern para dotar a cada comarca catalana, como mínimo, de una infraestructura de este tipo y establecer corredores de conexión entre ellas con el objetivo de mejorar la eficacia en situaciones de emergencia.

En el caso de la Alta Ribagorça, la ubicación en El Pont de Suert se justifica por la presencia en la localidad de un centro sanitario de referencia con atención permanente. La delegada del Govern en el Pirineo, Sílvia Romero, explicó esta actuación durante su visita a El Pont de Suert con motivo de la Fira de la Girella, donde presentó diversas iniciativas estratégicas en el vehículo informativo info truck.

Romero explicó también que se estudia transformar el CAP de Sort, en el Pallars Sobirà, en un CUAP, lo que permitiría ofrecer atención sanitaria 24 horas los 365 días del año.