Condenado a 6 años de prisión por agredir sexualmente a un chico en la canalización del río en Lleida

La Audiencia de Lleida ha condenado a 6 años de prisión y a 5 años más de libertad vigilada al hombre acusado de agredir sexualmente a un chico en la canalización del río Segre la madrugada del 16 de mayo de 2024. En la sentencia, el tribunal ve coherente y creíble al relato de la víctima, que durante el juicio declaró que el procesado lo había forzado a hacerle una felación e intentó penetrarlo contra su voluntad. La Audiencia ha descartado que los hechos puedan considerarse una agresión sexual continuada, tal como defendía la Fiscalía, que solicitaba una pena de 12 años de prisión. El hombre también ha sido condenado a indemnizar a la víctima con 10.000 euros y, según ha podido saber la ACN, la defensa prevé recurrir en apelación al TSJC.

La defensa mantiene que la versión de la víctima es la única prueba de cargo directo y que no hay indicios que hubiera violencia. Además, aprecia una posible actitud negligente de los mossos que acudieron al lugar porque no interrogaron a posibles testigos. El procesado declaró que dormía bajo un puente y que en la zona había más indigentes, pero los agentes no les tomaron declaración ni les tomaron los datos. La defensa también cuestiona que el tribunal haya dado por válida la afección psicológica del chico, aunque no hay informes que lo corroboren.

La víctima declaró durante el juicio que coincidieron fuera de un pub de la calle Panera y que se ofreció a acompañar al procesado hasta el barrio de Cappont porque le iba de paso para ir a la residencia de estudiantes donde vivía. Durante la vista, explicó que no recordaba nada del trayecto hasta el río, pero afirmó que en la zona de la canalización del Segre el procesado hizo que cayera al suelo, se puso encima suyo y, mientras le sujetaba con fuerza los brazos, lo obligó a practicarle una felación. Posteriormente, relató, el procesado hizo que se bajara los pantalones y la ropa interior y lo intentó penetrar analmente.

Por su parte, el acusado explicó que fue el chico quien se acercó a é y que, mientras bajaban hasta el barrio de Cappont, el joven lo abrazaba y se le insinuaba. Allí en el río, añadió, él se puso en el suelo y el joven se puso encima suyo, dándole besos, caricias y tocándole las partes íntimas. El procesado detalló que el chico se desnudó solo, pero que él no lo correspondió, y negó que lo hubiera agredido sexualmente.