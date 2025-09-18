Fiscalía mantiene la petición de 12 años de prisión para el acusado de agredir sexualmente a un chico en Lleida

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha juzgado este jueves a un hombre acusado de agredir sexualmente a un chico en Lleida. La Fiscalía ha mantenido la petición de 12 años de prisión, mientras que la defensa ha pedido la absolución por falta de pruebas. Los hechos se produjeron la madrugada del 16 de mayo del 2024 en la zona de la canalización del río Segre.

La víctima ha declarado que el hombre lo forzó a hacerle una felación y lo intentó penetrar contra su voluntad, mientras que el procesado ha negado los hechos. Según el chico, coincidieron a fuera de un pub de la calle Panera, el acusado se acercó para preguntarle cómo podía llegar al barrio de Cappont y él se ofreció a acompañarlo porque le iba de paso para ir hacia la residencia de estudiantes donde vivía.

Durante la vista, el chico ha explicado que no recuerda nada del trayecto hasta el río, pero que en la zona de la canalización del Segre el procesado hizo que cayera al suelo, se puso encima suyo y, mientras le sujetaba con fuerza los brazos, lo obligó a practicarle una felación. "Yo no quería tener relaciones sexuales con él. Intenté sacármelo de encima, pero era como si llevara puestas unas esposas y él hacía mucha fuerza, haciéndome daño a los brazos. Yo gritaba, pero nadie me hizo caso", ha declarado.

Posteriormente, ha relatado, el procesado hizo que se bajara los pantalones y la ropa interior y lo intentó penetrar analmente. Como pudo se tapó la zona con la mano y, al ver un coche patrulla a la distancia, le dijo al acusado que era hijo de un policía y se pudo deshacer. "Lo empujé, cogí mis cosas, me puse en correr y llamé a una amiga, que me dijo que fuera en su casa," ha añadido. Allí se duchó porque se sentía "bruto" y, después hablar con la madre, fue a denunciarlo a los Mossos.

El procesado contradice la versión de la víctima

Por su parte, el procesado ha explicado que fue el chico quien se acercó a ello y que, mientras bajaban hasta el río, el joven lo abrazaba y se le insinuaba. Allí en el río, ha añadido, él se puso en el suelo y el joven se puso en el suyo encima, dándole besos, caricias y tocándole las partes íntimas. El procesado ha añadido que el chico se desnudó a solas, pero que él no lo correspondió, y ha negado que lo hubiera agredido sexualmente. El hombre ha explicado que dormía bajo un puente y que iba bebido.

La presunta agresión se produjo alrededor de la 1.20 de la madrugada, el chico llamó a su amiga a la 1.48 y la denuncia ante los Mossos se presentó en las 3.54 de la madrugada. Rápidamente, una patrulla se desplazó hasta la zona del río y localizó al presunto agresor, que fue detenido hacia las 4.15. Durante el juicio, los mossos han explicado que el hombre se limitó a decir que no había pasado nada y que sólo estaba con un amigo, que estaba tranquilo y que no se opuso al arresto.

Otro agente ha declarado que localizaron unos calzoncillos y un pañuelo que estaban húmedos y sucios. Posteriormente confirmaron con la víctima que la ropa interior era suya y que se lo había dejado en el césped en el momento de huir. Por su parte, la amiga que acogió al chico ha relatado que llegó en su casa "histérico", llorando, todo mojado, diciendo que sentía "asco" y con las costuras de los pantalones por fuera. "Me dijo que un hombre había intentado obligarlo a hacer cosas y lo acompañé a comisaría", ha añadido.

El chico ha explicado que estaba estudiando a Lleida, pero que él es de Tarragona y que, después de los hechos, no pudo acabar el curso. Además, ha indicado que recibe tratamiento psicológico por estos hechos. El chico ha añadido que antes de este episodio era una persona que "nunca desconfiaba de nadie", pero que ahora se ha vuelto mucho más desconfiado. Su amiga ha corroborado que es una persona "muy sociable".

Fiscalia mantiene la petición de 12 años

En sus conclusiones la fiscal ha afirmado que la víctima tiene "todos los criterios de credibilidad" porque su versión ha sido "idéntica en todo momento" y ha mantenido la petición de 12 años de prisión por agresión sexual, 6 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima. "El acusado lo condujo por la fuerza en la zona ajardinada del río, lo sujetó con los brazos, le cogió la mandíbula y consiguió penetrarlo oralmente. Después le sacó la ropa, lo giró y lo intentó analmente, por lo cual estamos ante una unidad de acción que definimos como acto continuado y solicitamos la pena en su extensión máxima," ha manifestado la fiscal.

Por su parte, la defensa ha reclamado la absolución del procesado --en prisión provisional por estos hechos-- porque ningún informe médico o forense ha podido determinar la existencia de ninguna lesión compatible con un acto de violencia sexual y "la única base" de la acusación es la declaración del joven. "No constan erosiones, hematomas o rasguños, ni ningún indicio a nivel fisiológico de la existencia de un hecho violento. La violencia no existió", ha asegurado el abogado. Además, la defensa ha criticado que los mossos no tomaran declaración ni los datos de otros indigentes que había en la zona y que podrían haber presenciado los hechos.