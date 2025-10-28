El nuevo POUM de Lleida prevé ampliar los Camps Elisis por la Fira y ‘hacer avenida’ la Ll-11

El nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que está tramitando la Paeria de Lleida prevé ampliar el parque de los Camps Elisis a través del recinto ferial, mejorar la conexión entre Cappont y La Bordeta por la avenida de Les Garrigues y mejorar su cruce con la Ll-11 para que la carretera tenga “carácter de avenida principal”.

Ampliar el parque de los Camps Elisis a través del actual recinto de la Fira de Lleida, conectar los dos tramos de la avenida Onze de Setembre, una ciudad deportiva en Els Mangraners, mejorar el cruce de la avenida de Les Garrigues con la Ll-11 y ordenar “en clave urbana” esta carretera para que pase a tener “carácter de avenida principal de la ciudad”. Estas son algunas de las actuaciones que prevé el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Lleida que está tramitando el gobierno municipal, que en su documentación detalla una serie de actuaciones para cada barrio para “ordenar” el futuro crecimiento de la ciudad.

Una de las actuaciones más llamativas afecta a Cappont, ya que contempla ampliar los Camps Elisis hasta la avenida Victoriano Muñoz, de modo que el actual recinto de Fira de Lleida pasará a formar parte del parque urbano. Cabe recordar que la idea del gobierno es trasladar el actual recinto ferial a la antigua Hípica. También prevé la reorganización viária del cruce de la avenida de Les Garrigues con la Ll-11, entre Cappont y La Bordeta, ya que tal y como está ahora “es un nudo viario de carretera con una ordenación urbana que no ha permitido su transformación”. Por ello, además de mejorar el cruce y la conexión entre estos dos barrios se quiere “dotar a la Ll-11 del carácter de avenida principal de la ciudad”. Sin embargo, el documento no detalla cómo hacer esta reconversión. También en Cappont se quiere que los terrenos que ocupa la empresa Frilesa pasen a ser suelo residencial.

Otra medida importante es la que se prevé en el oeste de la ciudad con la unificación de los dos tramos de la avenida Onze de Setembre, el de la Mariola con el de Joc de la Bola. Esto permitirá “cerrar una de las anillas de la ciudad y, a su vez, conectarla con el nuevo acceso que se concreta en la carretera del Camí de la Mariola”. También se prevé que el plan de mejora urbana de la Mariola reordene parte del barrio y mejorar la conexión del Turó de Gardeny con la ciudad a través de “un nuevo sector de servicios y comercial en la calle Alcalde Costa”. A su vez, en Els Mangraners se creará un nuevo sector residencial en terrenos de suelo industrial y se reservarán solares para una futura ciudad deportiva.

Expandir Pardinyes por los silos y más servicios en Alcalde Porqueres

El nuevo POUM prevé la expansión de Pardinyes a través del sector comprendido entre las calles Oriol Martorell y Xavier Puig Andreu, una zona donde se encuentran los antiguos silos y donde el anterior gobierno municipal preveía un albergue. También se prolongará con más vivienda la avenida Prat de la Riba. Por otro lado, en Balàfia se buscará completar “un tejido de servicios” a lo largo de la avenida Alcalde Porqueres, mientras que la del Torre Vicens se quiere destinar a más viviendas.