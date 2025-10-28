Maria Àngels Balsells, proclamada única candidata a rectora de la Universitat de Lleida

La comisión electoral general de la Universitat de Lleida (UdL) aprobó ayer la proclamación provisional de la candidatura de Maria Àngels Balsells Bailón, catedrática de Pedagogía y directora de la Escuela de Rectorado, como única aspirante a rectora. Relevará al actual rector, Jaume Puy, que fue reelegido para un segundo mandato en mayo de 2023, pero que debe dejar el cargo por motivos de edad.

El calendario electoral establece un periodo para impugnar la candidatura que comienza hoy y finaliza el viernes día 31. Las impugnaciones se pueden tramitar a través de un formulario en la pàgina web.

La proclamación definitiva está prevista para el 3 de noviembre, la campaña electoral será del 4 al 10, el 11 será jornada de reflexión y los comicios, exclusivamente a través de votación electrónica, desde las 9.00 horas del día 12 a las 12.00 del día 13.

Balsells afirmó que hasta las elecciones continuará trabajando, como ya está haciendo ahora, “para compartir el programa de gobierno y el proyecto que hemos preparado, que es muy ambicioso y esperamos que también muy ilusionante para toda la comunidad universitaria”. “La idea es poderlo transmitir y conseguir así el máximo apoyo”, subrayó.

La ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece que los mandatos de los rectores son de seis años.