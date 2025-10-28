El MORERA proyecta filmes inéditos de Lleida que revelan la vida cotidiana de ciudad antes de la Guerra Civil

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Lleida ha proyectado este 2025 dos películas inéditas que muestran la vida cotidiana y las celebraciones de los leridanos entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Estos documentos audiovisuales, que forman parte del fondo Agustí Mestre depositado en el Archivo Municipal, han sido presentados dentro de la actividad "Un tomb per la Lleida de la primera meitat del segle XX", organizada para conmemorar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

El momento de la proyección, con la sala llena hasta los topes.Paeria de Lleida

Los filmes amateurs, de autoría desconocida, fueron dados recientemente por Jordi Mestre Gorné y ofrecen un valioso testimonio visual de la Lleida de antes y después de la Guerra Civil. Entre las imágenes capturadas con una cámara Pathé-baby, destacan escenas de una Cabalgata de Reyes en la Rambla de Aragón, celebraciones de la Fiesta Mayor y la tradicional Bendición de Sant Cristòfol, entre otros momentos representativos de la época.

Con esta proyección pública, el Archivo Municipal busca dar visibilidad al rico patrimonio audiovisual que conserva la ciudad y concienciar sobre la importancia de preservar los documentos fílmicos históricos de que muestran la evolución social y urbanística de Lleida durante un periodo de profundas transformaciones.

El legado audiovisual de la ciudad

El fondo Agustí Mestre ingresó en el Archivo el año 2022. Este empresario y cineasta amateur documentó con su cámara las tradiciones más populares de la Lleida del siglo XX, como festividades religiosas y acontecimientos locales. Les suyas filmaciones también recogen la evolución urbanística de la ciudad durante los primeros años de la década de los setenta.

Actualmente, el Archivo Municipal de Lleida conserva una veintena de fondos fílmicos de particulares que constituyen un testimonio insustituible de la memoria colectiva leridana. Para garantizar la conservación de los materiales originales, el Archivo deposita estos documentos en la Filmoteca de Catalunya, mientras que una selección representativa se puede consultar en el canal de YouTube de la institución.