Las comarcas de Lleida encabezan la vacunación contra la gripe

Las comarcas de Lleida son líderes en vacunación contra la gripe. Cinco semanas después del inicio de la campaña, en la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran se ha vacunado el 24,28% de la población, el mayor porcentaje de toda Catalunya. En el llano, se ha inmunizado un 21,64% y se sitúa en la tercera posición, superada por solo diez centésimas por la región Barcelona Metropolitana sur, con un 21,84%. En todo caso, el índice de Lleida en conjunto es muy superior a la media catalana, que es del 19,92%, según datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya.

Por grupos de edad, en el de personas de ochenta o más años , los leridanos encabezan también el ranking, pero de forma destacada, con un 54,28% de vacunados en las comarcas de montaña y un 49,82% en el llano. La media de Catalunya es del 44,58%. De hecho, supera la media en todos los colectivos de edad.

En cambio, la vacunación contra la covid alcanza por el momento una cobertura más baja, del 15,25% en Ponent y el 16,72% en el Pirineu, mientras que la media de Catalunya es del 15,3%.

En cuanto a los casos diagnosticados en ls Centros de Atención Primaria (CAP), en la última semana descendieron ambas infecciones en toda la provincia. En concreto, los de gripe bajaron de 105 a 98 en las comarcas del llano y de 67 a 47 en las de montaña. Y los de covid, de 50 a 32 y de 13 a 10, respectivamente.

La campaña de vacunación arrancó el 22 de septiembre para las personas más frágiles: usuarios de residencias, mayores de 80 años y mujeres embarazadas. Asimismo, se avanzó para los menores de 5 años y el personal sanitario. A partir de 13 de octubre se abrió al resto de la población, pero con problemas para concertar cita.

Sin cita

Salud anunció la posibilidad de ir a los centros sin tener hora concertada, situación que está provocando incidencias. De hecho, el lunes las enfermeras protestaron frente a los CAP para denunciar su “saturación” de trabajo, agravada por la vacunación. Destacaron que tienen que vacunar a las personas que acuden haciendo “huecos” entre consultas programadas, situación que provoca retrasos y, a su vez, enfados de los pacientes.