El Parlament insta a la Generalitat a agilizar los trámites de Torreblanca

La comisión de Territorio y Vivienda del Parlament aprobó ayer una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a agilizar los trámites administrativos y aprobar de una vez por todas plan director urbanístico del polígono de Torreblanca, que ya acumula dos años de retraso. Una propuesta que presentaron y defendieron los diputados por Lleida del PSC, ERC, Junts y PP a instancias del Fòrum Secore, un ente formado por las principales patronales, sindicatos e instituciones locales que busca promover el desarrollo económico y social de Lleida. La propuesta aprobada en la comisión parlamentaria insta a la Generalitat a, por un lado, agilizar los trámites administrativos y aprobar el plan director “antes del primer semestre de 2025”. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, especificó que, pese a que en el documento inicial ponía esta fecha, “en realidad se pide que esté listo antes del primer semestre de 2026”. La propuesta también solicita nombrar un responsable de la Generalitat que se encargue de velar por el cumplimiento de los plazos y la coordinación con el Estado; garantizar los recursos económicos para el pleno desarrollo del polígono; mejorar las conexiones viarias y ferroviarias, incluyendo la construcción de una estación intermodal que conecte con la línea Zaragoza-Lleida-Tarragona y el corredor mediterráneo; impulsar la formación profesional adaptada a las necesidades de las empresas que se instalarán; y asegurar la sostenibilidad ambiental del complejo industrial.

La aprobación de esta propuesta llega después de que la semana pasada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, asegurara que a principios del 2026 se aprobaría el plan director, al que solo le falta el informe de la dirección general de Carreteras. En un principio este trámite debía estar concluido en 2022 para que las obras comenzaran en 2023.

Apoyo al patrimonio de Lleida

Por otro lado, la comisión de Cultura del Parlament aprobó ayer una propuesta del PSC para reconocer el patrimonio histórico de Lleida e impulsar medidas para su dinamización. También insta al Govern apoyar el plan integral del Centro Histórico y la restauración de las termas romanas de Remolins e impulsar la recuperación del antiguo convento de Santa Teresa, la iglesia de Sant Martí o el Xalet dels Camps Elisis.