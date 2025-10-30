La Festa Major de la Universidad de Lleida quiere ser patrimonio festivo de Catalunya

Alumnos embajadores ■Una veintena de alumnos internacionales de la UdL participan en el proyecto Ambaixadors, promovido por la facultad de Turismo de Girona en colaboración de la Agència Catalana de Patrimoni, para dar a conocer monumentos, como el monasterio de Vallbona de les Monges. - MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ

El consejo de gobierno de la Universitat de Lleida (UdL) aprobó ayer apoyar la iniciativa del Consell de l'Estudiantat de lograr que la Festa Major que organiza desde 1997 sea incluida en el catálogo de patrimonio festivo de Catalunya como fiesta tradicional de interés nacional, coincidiendo con el 30 aniversario de este evento en abril de 2026. En los primeros 7 años se celebró en el Rectorado y a partir de 2004 se trasladó al campus de Cappont, con actuaciones de atistas como Julieta, Figa Flawas, Buhos, Strombers, Txarango, Seguridad Social o Ariel Rot. La última, el pasado abril, congregó a 5.000 personas.

El apoyo institucional incluye una partida de 8.000 euros para la proxima fiesta y para cubrir los gastos del proceso de la candidatura, la designación de un miembro del equipo de dirección de la UdL y de un técnico para la coordinación de las gestiones, la mejora de la plataforma de gestión de eventos del Consell de l’Estudiantat y la creación de un consejo asesor, entre otras acciones.

Los estudiantes argumentan su demanda en el enraizamiento de la fiesta entre la comunidad universitaria, la solidez de su organización y la colaboración de instituciones pública y empresas de Lleida. También destaca la incorporación de campañas de reducción de residuos, de consumo responsable de alcohol y de protocolos de actuación ante violencias sexuales y LGTBIQfóbicas. “El proceso de inclusión en el catálogo dará visibilidad al legado cultural de la UdL y fortalecerá su proyección más allá del ámbito académico”, indicaron.

Luz verde al cuarto año de doctorado para las tesis

El consejo atendió la demanda del colectivo Doctorands en Lluita y dio luz verde a iniciar el proceso de la convocatoria de un cuarto año de contrato para el personal predoctoral con el apoyo del comité de empresa del PDI laboral, la junta de personal académico y los sindicatos CGT, CCOO y UGT. El colectivo recuerda que más de veinte doctorandos están en riesgo de quedarse en paro al ser su contrato de tres años, cuando para finalizar una tesis se necesitan cuatro. Subraya su “campaña de agitación y movilización” que ha culminado con la aprobación de la iniciativa y pide al actual equipo rectoral y al que sea elegido en noviembre, que “vele por el cumplimiento del acuerdo”. También reclama a la conselleria de Universidades generalizar el cuarto año en toda Catalunya. “En sus manos está el futuro laboral immediato de muchos jóvenes investigadores”, remarca. El sindicato CGT celebró esta “victoria colectiva”.

También se aprobó en el consejo una nueva cátedra universidad-empresa Saltó Robótica y Sociedad, con el Grup Saltó, para la investigación, formación y transferencia de conocimiento sobre electrónica, especialmente destinada al cuidado de personas. Además, se acordó la desascripción de la escuela de turismo Ostelea.