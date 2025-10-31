Alquilar un piso requiere el 19% de la renta familiar y la hipoteca, el 11%

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una familia media de Lleida debe destinar un 19% de sus ingresos netos al alquiler de un vivienda tipo de dos dormitorios, mientras que el esfuerzo para pagar la hipoteca en caso de compra es ocho puntos menor, un 11%, según un informe de la plataforma inmobiliaria Idealista basado en datos del tercer trimestre del año. Estos índices se encuentran muy por debajo de la media estatal, donde es necesario un 36% para afronar el alquiler y un 25% para la compra, sin tener en cuenta los ahorros necesarios para poder acceder a la financiación.

En el caso del alquiler, Lleida es, junto con Jaén y Teruel, la segunda capital donde el esfuerzo familiar es menor, solo superada por Ciudad Real (18%). La ciudad que encabeza la clasificación es Palma de Mallorca, con un 46%, seguida de Barcelona, con un 45%. En Girona es un 26% y en Tarragona, un 24%. Por provincias, Lleida es la más asequible, también con un 19%.

Respecto a la compra, el esfuerzo del 11% de la renta familiar es el más bajo del Estado tanto entre las capitales (junto con Jaén) como entre las provincias (junto a León, Teruel y Cuenca). Palma de Mallorca es líder también entre las ciudades, con un 45%. En Barcelona es un 31%; en Girona, un 19%; y en Tarragona, un 14%.

Jóvenes y alquiler

El presidente del Colegio de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Josep Maria Esteve, corroboró que el mercado en Lleida está considerado de los más económicos. Asimismo, argumentó que en la mayoría de ocasiones las personas que acceden al mercado de alquiler son jóvenes con sueldos no muy altos, de manera que el porcentaje que deben destinar a pagar la renta suele resultar más elevado.