Denuncian la presencia de ratas en zonas de Cappont

Vecinos de Cappont denuncian la presencia de ratas en varias calles del barrio estas últimas semanas. Según informó la asociación Arrels, dos de los principales focos de presencia de estos roedores serían “el solar que hay al principio de la avenida Alacant, justo al lado de la avenida de Les Garrigues, y el que hay al final de la calle Camí de Picos, que hace esquina con la rotonda de la avenida Victoriano Muñoz”. La entidad vecinal aseguró que, además de verlos por la vía pública y en las proximidades de estos solares “a una vecina se le coló una rata por el balcón que da al solar de avenida Alacant” y han avisado al ayuntamiento para que tome medidas en el asunto. Otra vecina también alertó de que hay nidos de ratas en las proximidades de la Ll-11 y que en algunos edificios también han encontrado ratas y ratones.

Al respecto, el ayuntamiento informó que hacen controles periódicos de roedores y cucarachas por todo el barrio y que recientemente han atendido incidencias en las calles Camí de Picos, Picasso, Josep Carner y alrededores de Riu Ebre. En estas inspecciones se valora “el grado de actividad en la zona, se hacen actuaciones de prevención y se dan recomendaciones a los vecinos para evitar la entrada de animales”. En el caso de los solares privados, la Paeria ordena a sus propietarios que tomen medidas para controlar la situación. Añadieron que, pese a que se hace un control continuo de la población de ratas, “en algunas épocas del año presentan más actividad vital y reproductiva y es probable que se desplacen de sus zonas y, por ello, se vean más”. Por su parte, la presidenta vecinal, Veni Ros, corroboró que estos últimos días técnicos municipales están haciendo inspecciones.