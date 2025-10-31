Desierto el concurso de mandos de la Urbana al no superar la entrevista

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El tribunal de las oposiciones para dos plazas de inspector de la Guardia Urbana de Lleida ha declarado desierto el concurso después de que hayan 'tumbado' en la entrevista a los tres aspirantes —dos hombres y una mujer— que habían superado las pruebas anteriores. En las anteriores fases también se quedaron fuera otros aspirantes a las dos plazas de mando, una de turno libre y otra de promoción interna, para formar la cúpula junto al intendente jefe, Josep Mallada. En el concurso se presentaron mandos de de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional, según ha podido saber este periódico.

La secretaria del tribunal calificador hizo ayer el anunció a través de la concejalía de Buen Gobierno tras reunirse el miércoles y tomar la decisión por “unanimidad”. Los aspirantes fueron descalificados en la entrevista, que formaba parte del cuarto ejercicio —Pruebas psicotécnicas— ya que “ninguna de las personas aspirantes presentadas ha obtenido la calificación de apto”, por lo que “se propone que el proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de inspector de la Guardia Urbana quede desierto”. Sin embargo, los afectados pueden presentar un recurso ante el alcalde, Fèlix Larrosa. Tienen un mes de plazo.

El concurso se englobaba en la remodelación de la cúpula del cuerpo tras la marcha a finales de junio del intendente jefe Josep Ramon Ibarz, que estuvo casi 18 años al frente de la Urbana y desde el 1 de julio es el delegado de Interior de la Generalitat en Lleida en sustutición de Xavier Garrós, como avanzó SEGRE. El 11 de julio, Josep Mallada, hasta entonces subjefe, tomó posesión como nuevo intendente jefe. Mallada, que apostó por la proximidad y la tecnología, cuenta con una experiencia de 17 años en los Mossos d’Esquadra y los últimos 14 en la Urbana, que cuenta con unos 250 efectivos.