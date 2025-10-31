SEGRE

La Paeria apoya a los usuarios de trenes Avant en sus demandas

Larrosa y Morón, con miembros de la plataforma de usuarios. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Representantes de la Plataforma d'Usuaris Avant Catalunya se reunió ayer con el alcalde, Fèlix Larrosa, y la edil de Movilidad, Cristina Morón, para explicarles sus demandas para mejorar el número de frecuencias y plazas de los trenes Avant entre Lleida y Barcelona y la revisión de las tarifas de los billetes y los abonos. Larrosa les mostró su apoyo. El miércoles, la plataforma también se reunió con el subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín.

