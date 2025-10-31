Premiados 41 bachilleres por sus investigaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una cuarentena de jóvenes recibieron ayer los premios y las menciones que la Universitat de Lleida (UdL) otorga anualmente a los trabajos de investigación (TDR) de Bachillerato. Este año ha concedido 15 premios (11 a chicos y 4 a chicas) y 26 menciones (19 a chicas y 7 a chicos). Los premios están dotados con subvenciones de hasta 1.200 euros en la matrícula del primer curso en un grado de un centro propio de la UdL, así como 200 euros en metálico. Asimismo, los alunos que se matriculan en otra universidad o han obtenido una mención reciben un diploma.

Los 212 trabajos recibidos llegaron desde 87 centros, la mayoría de Lleida, aunque también se recibieron 26 TDR de Barcelona, 20 de Tarragona, 8 de Girona y 1 de La Llitera. El instituto Gili i Gaya es el que ha conseguido más galardones, dos premios y dos menciones.