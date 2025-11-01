Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En la sesión de ayer hubo dos declaraciones institucionales. La primera fue para dar apoyo a la candidatura de las alfombras florales del Corpus como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad de la Unesco, que será evaluada el año que viene. Una iniciativa que surge del Patronato del Corpus de Lleida en colaboración con la Federación Catalana de Catifaires.

La segunda declaración era inicialmente una moción presentada por el PP que reclama una mejora del servicio de los trenes Avant entre Lleida y Barcelona con la ampliación de frecuencias y más flexibilidad en los abonos. Unas exigencias que también piden a sus usuarios.