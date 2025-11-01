Los alumnos de Medicina de la UdL, contra acabar el grado en Igualada

Los estudiantes de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL), y la junta de la facultad en pleno (se reunió el jueves), muestran su “firme” rechazo a desplazarse al campus de Igualada para cursar cuarto, quinto y sexto, tal como afirmó Universidades la semana pasada, cuando anunció el estreno el próximo curso de una unidad docente de Medicina en la capital de la Anoia.

Carlos Sánchez, del Consell de l’Estudiantat, indicó ayer en el claustro de la UdL que este anuncio generó intranquilidad entre el estudiantado y denunció falta de transparencia al haberse tomado esta decisión sin tenerlos en cuenta. El consell considera que esta iniciativa pone por delante “criterios políticos y territoriales en lugar de priorizar las necesidades y derechos de los estudiantes” y ha convocado un pleno para el lunes en el que se debatirá “la posibilidad de impulsar un paro académico y prolongarlo el tiempo que sea necesario”.

El rector, Jaume Puy, aseguró que “no se obligará a nadie a ir a Igualada”. “Si alguien va, que sea porque quiere ir voluntariamente. Y si no quiere ir nadie, será Igualada la que tendrá que ofrecer un caramelo atractivo”, añadió. La decana de Medicina, Anna Casanovas, agradeció al equipo rectoral el “respeto” a las demandas del estudiantado.

Precisamente, el rector destacó en la presentación de su informe en el claustro la expansión territorial de la UdL con la consolidación del campus de Igualada y la implantación de Enfermería en Tremp. Fue el último antes de dejar el cargo, ya que el 12 y 13 de noviembre están previstas elecciones, a las que solo opta Maria Àngels Balsells, que se convertirá la primera rectora de la UdL. Por primera vez, el informe no se votó, ya que el artículo 104 de los nuevos estatutos adaptados a la ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no obliga a aprobarlos, sino solo a debatirlos, cambio que provocó quejas entre algunos claustrales.

Puy plantea ampliar plazas en algunos grados o crear más carreras

El rector abogó por ganar estudiantes con más plazas en algunos grados o nuevas carreras y planteó el nuevo equipo rectoral que “la apertura de Derecho en Igualada y el retorno del estudiantado de Enfermería que está en el Polivalente 2 a Ciencias de la Salud dejaría espacio para ampliar las ingenierías del campus de Cappont”. Destacó el preproyecto para rehabilitar el edificio de Capitanía de Gardeny junto al Magical y que “se ha dejado atrás la deuda fundacional del parque”, pero dijo que de sus seis años y medio como rector “han quedado muchas cosas por hacer”.

Por su parte, el Síndic de Greuges de la UdL, Jesús Gutiérrez, presentó su informe correspondiente a 2024, que incluye 20 quejas, igual que el año anterior. Diez planteadas por alumnos, 8 por docentes y 2 por personal administrativo. Cuatro quejas estuvieron relacionadas con las evaluaciones y otras 4, por plazas de profesorado, entre otros motivos. Al final, solo 3 se tramitaron a favor de la persona con las recomendaciones pertinentes. Gutiérrez pidió más personal para la sindiatura, que a partir de ahora presentara informes por curso académico.

El claustro finalizó con un debate sobre la aplicación de los artículos de los estatutos sobre la dedicación de los docentes a tiempo completo que establecen un máximo de 240 horas/24 créditos y un mínimo de 120. Puy indicó que “la posición del actual equipo rectoral es que la ejecución práctica debe ser cuanto antes”.