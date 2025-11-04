Cinco heridos por arma blanca atendidos en el hospital Arnau de Lleida en un fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova de Lleida atendió el pasado fin de semana a cinco personas heridas por armas blancas, según ha podido saber este periódico. Uno de los casos es el del joven de 17 años que fue apuñalado en Puigverd de Lleida , como avanzó SEGRE ayer. Los Mossos d'Esquadra detuvieron horas después al presunto autor, también de 17 años. El investigado quedó ayer en libertad con cargos tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. La víctima sufrió la perforación de un pulmón.

Otro de los casos es el de un hombre que resultó herido por arma blanca la madrugada del sábado en una pelea en Balaguer. Los hechos ocurrieron en el exterior del pabellón del Molí de l’Esquerrà. El agresor sacó una navaja e hirió a la víctima, que sufrió un par de cortes en la aixla y el pecho. Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, que abrieron una investigación e identificaron a varias personas.

Por su parte, el herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova y ya habría sido dado de alta, según informaron fuentes solventes. No han trascendido detenciones.

Reunión con los vecinos

Por otra parte, el ayuntamiento de Puigverd de Lleida ha convocado el jueves a los vecinos para una reunión sobre la seguridad de las fiestas tras el incidente del domingo. En la reunión participarán representantes de los Mossos y una empresa de seguridad “para abordar conjuntamente los incidentes que se repiten continuamente en los últimos años durante las fiestas organizadas por los jóvenes”. El consistorio es “consciente de la gravedad” y añade que “se quiere poner sobre la mesa todas las herramientas para prevenir incidentes como el del fin de semana