Premian a dos profesores de la UdL en Valencia y en México

Dos profesores destacados de la Universidad de Lleida han sido reconocidos internacionalmente este 2025 por sus trayectorias profesionales. El catedrático de Historia del Arte y profesor emérito, Ximo Company, y el profesor de Medicina e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, José Manuel Porcel, han recibido importantes galardones que destacan su contribución en los ámbitos de la museología y la medicina, respectivamente.

El doctor Ximo Company será galardonado el 14 de noviembre con el premio a la Trayectoria de los premios anuales de Radio Gandía en reconocimiento a su notable carrera en el ámbito de la museología. El historiador del arte cuenta con un impresionante currículum que incluye haber sido director del Museo de Bellas Artes de Valencia y miembro de la Junta Nacional de Museos. Además, Company ha dirigido el Centro de investigación medieval y moderna de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Arte de Época Moderna de la UdL. También destaca por ser miembro de la Real Académica de Bellas Artes de Sant Carles de Valencia.

Por su parte, el doctor José Manuel Porcel, jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV), ha sido reconocido el pasado 21 de octubre con la medalla 'Dr. José Eleuterio González', el máximo galardón en el ámbito de la salud que concede la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de México. Este reconocimiento premia su pionera tarea en el estudio de las enfermedades pleurales, así como la creación de la primera Unidad de Pleura en el Estado español, situada en el HUAV de Lleida.

El doctor Porcel, que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina Interna, cuenta con distinciones internacionales de gran prestigio como el título de Master de l'American College of Physicians, obtenido en el 2023, y el de Fellow del Royal College of Physicians de Londres, que recibió este 2025. Su contribución a la creación de la primera unidad de pleura en el Hospital Universitario de la UANL ha sido fundamental para recibir este galardón.