Un intoxicado por humo en un incendio de un piso en el barrio de Pardinyes de Lleida

Una dotación de los Bombers de la Generalitat ha trabajado este miércoles de madrugada en un incendio que ha quemado la cocina de un piso en la calle Jaume d'Agramunt de Lleida. Según los Bombers, que han recibido el aviso a las 02.25 horas, el humo ha afectado a toda la vivienda y han tenido que ventilar todo el piso y sanear los muebles afectados.

A causa del incendio, un hombre ha resultado intoxicado por el humo y ha sido atendido por el Sistema de Emergencias Médicas, que ha activado una ambulancia y ha dado de alta al herido en el mismo lugar.