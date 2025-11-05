Piden 12 años de prisión para un joven acusado violar a su pareja en un piso en Lleida

El juicio contra el joven de 22 años acusado de violar a su pareja se ha celebrado este miércoles en la Audiencia de Lleida.Albert Guerrero

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a un joven de 22 años acusado de violar a su pareja en junio de 2023 en Lleida. En el juicio, la chica ha declarado que aquella noche habían bebido alcohol y fumado hachís estando de fiesta y que cuando se dirigían a una discoteca en taxi el acusado la llevó engañada en casa de un hermano de él, donde la agredió sexualmente a pesar de la negativa de ella. "Le dije que no y él siguió. Después cerré los ojos y ya está", ha relatado.

Al día siguiente, la chica le envió un mensaje al móvil recriminándole los hechos y él le contestó: "Lo siento, me doy mucho asco". La Fiscalía pide una pena de 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. La defensa ha solicitado la absolución del acusado.