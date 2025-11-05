Tiran y arrastran a una mujer de 77 años para robarle en la Mariola: detenidos y con antecedentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a dos hombres de 29 y 30 años que supuestamente asaltaron a mediados de octubre a una mujer de 77 años en la Mariola, la tiraron al suelo y la arrastraron varios metros para robarle el bolso. Ambos cuentan con antecedentes y fueron arrestados por un delito de robo con violencia e intimidación. Por su parte, la víctima resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 16 de octubre en la calle Corunya de la Mariola cuando dos individuos asaltaron a una mujer de 77 años. Los ladrones le dieron un tirón en el bolso, la hicieron caer al suelo y la arrastraron. Los delincuentes acabaron huyendo sin conseguir robar el bolso. La víctima sufrió lesiones relevantes y fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para ser atendida de las heridas.

Los investigadores que se hicieron cargo del caso se entrevistaron con la mujer, que hizo una descripción de los ladrones. Paralelamente, obtuvieron grabaciones de diferentes cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificarles. Gracias a las pesquisas, los agentes comprobaron que los dos sospechosos coincidían plenamente con dos hombres que habían sido detenidos horas después del asalto por un robo en un coche estacionado. Los investigadores localizaron a los dos sospechosos este lunes y procedieron a su detención. Con antecedentes, está previsto que pasen a disposición judicial ante el juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Entre enero y junio de este año se registraron un total de 199 robos con violencia e intimidación en la capital del Segrià, según el Balance de Criminalidad del ministerio del Interior. Esta cifra supone más de un caso por día y un aumento del 3,1% respecto al mismo período del 2024, cuando se notificaron 193 denuncias.