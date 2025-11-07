El vestíbulo del nuevo pabellón, encharcado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La nueva entrada principal del recinto de Fira de Lleida, que también sirve de vestíbulo del nuevo pabellón, amaneció ayer encharcada por culpa de las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad en la madrugada del miércoles al jueves. Desde Fira de Lleida informaron que esta incidencia se debió a que una bajante del vestíbulo quedó colapsada por la intensidad de las precipitaciones, pero que ayer al mediodía ya estaba desatascada. Sin embargo, durante la mañana de ayer personal de mantenimiento del recinto tuvo que retirar el agua con la ayuda de cubos y fregonas hasta pasado el mediodía.

Cabe recordar que tanto este vestíbulo como el nuevo pabellón se estrenaron hace apenas tres semanas para la celebración del salón Municipàlia después de una construcción a contrarreloj. Tanto el equipamiento como el hall son desmontables para que puedan ser trasladados.