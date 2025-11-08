El Ayuntamiento de Lleida y Òrbita25 impulsan dos proyectos de videojuegos para fomentar el talento digital

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida, en colaboración con la entidad Òrbita25, ha abierto una nueva convocatoria por seleccionar dos proyectos de desarrollo de videojuegos que formarán parte de un programa de incubación gratuito pensado para potenciar la emprendeduría y el talento digital local.

La iniciativa ofrece un itinerario de seis meses con formación especializada, asesoramiento y mentorage profesional para transformar un prototipo inicial en un producto con proyección comercial. Los equipos seleccionados recibirán una ayuda económica de 1.000 euros, así como soporte técnico y creativo por parte de los profesionales leridanos Ruben Farrús y Guillem Ruiz.

Además, los participantes dispondrán de un espacio de trabajo al coworking Casa de Fusta, en el Centre Històric, un punto de referencia para proyectos de innovación e industrias creativas.

Con este programa, el consistorio y Òrbita25 quieren consolidar Lleida como un polo de impulso en el sector de los videojuegos, fomentando la creación de un ecosistema local de emprendeduría e innovación digital.

Les candidaturas se pueden presentar hasta el 30 de noviembre de 2025, y las bases completas están disponibles en la web del Ayuntamiento de Lleida y de Òrbita25.