Aparece un gran boquete en la calle Cronista Muntaner de Lleida
Habría sido provocado por filtraciones en una tubería de agua, según las primeras informaciones
La aparición de un gran boquete en la calzada obliga a cortar parcialmente la circulación por la calle a Cronista Muntaner de Lleida. El agujero se ha producido hacia las 7 de la mañana a la altura del número 7 por una filtración de agua en una cañería, según las primeras informaciones, y ninguna persona ha resultado herida.
Operarios de la empresa Biosca y de Aqualia están trabajando para resolver la incidencia y reparar la calzada.
Ampliaremos la información