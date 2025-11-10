SEGRE

Aparece un gran boquete en la calle Cronista Muntaner de Lleida

Habría sido provocado por filtraciones en una tubería de agua, según las primeras informaciones

Apareix un gran esvoranc al carrer Cronista Muntaner de Lleida
Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

La aparición de un gran boquete en la calzada obliga a cortar parcialmente la circulación por la calle a Cronista Muntaner de Lleida. El agujero se ha producido hacia las 7 de la mañana a la altura del número 7 por una filtración de agua en una cañería, según las primeras informaciones, y ninguna persona ha resultado herida. 

Operarios de la empresa Biosca y de Aqualia están trabajando para resolver la incidencia y reparar la calzada.

Els treballs per reparar la incidència.

Els treballs per reparar la incidència.JDM

Ampliaremos la información

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking