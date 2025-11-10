Aparece un gran boquete en la calle Cronista Muntaner de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La aparición de un gran boquete en la calzada obliga a cortar parcialmente la circulación por la calle a Cronista Muntaner de Lleida. El agujero se ha producido hacia las 7 de la mañana a la altura del número 7 por una filtración de agua en una cañería, según las primeras informaciones, y ninguna persona ha resultado herida.

Operarios de la empresa Biosca y de Aqualia están trabajando para resolver la incidencia y reparar la calzada.

Els treballs per reparar la incidència.JDM

Ampliaremos la información