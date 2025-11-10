¿Cuántos hoteles hay en Lleida ciudad? La cifra no varía en los últimos 12 años

Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña y los informes de la Concejalía para el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), el número de hoteles en Lleida es lo mismo desde el año 2013: veinticuatro.

Imagen de la distribución total de los hoteles de Lleida ciudad.SEGRE

En el año 2023, había siete hostales o pensiones; cuatro hoteles de una estrella; tres de dos; dos de tres; sed de cuatro; y uno de cuatro estrellas superior. Lo que fue el primer hotel de cuatro estrellas de la ciudad, el Condes de Urgel, cerró el año 2018.

Ocupación media hotelera más alta que en la Costa Brava o en Arán

En relación con la ocupación media, tanto las viviendas de uso turístico como las plazas hoteleras se encuentran en una buena posición con respecto a otras ciudades catalanas. Según los datos de la Federación de Hostelería de Lleida, la ocupación media se situó en torno al 63% entre los años 2015 y 2023, un porcentaje sólo superado por las marcas turísticas de Barcelona, la Costa Daurada y la Costa de Barcelona y consiguiendo mejores registros que la Costa Brava, la Vale de Arán o el Pirineo, entre otros.

Paralelamente, los informes de la Paeria destacan que entre 2019 y el 2024 el número de turistas de Lleida ha aumentado en un 25%, pasando de los 240.936 a los 378.526. El 70% son estatales y su estancia media es de 1,65 días. Por todo eso, el informe concluye que hay “una serie de potencialidades que pueden incidir positivamente en el desarrollo turístico” de Lleida, como el patrimonio y la oferta cultural.