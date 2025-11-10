La Seguridad Social reparte más de 4 millones de euros a las más de 21.000 personas que se benefician del IMV en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 21.651 beneficiarios en la provincia de Lleida, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El importe bruto de la nómina ascendió a 4,1 millones de euros en Lleida, siendo la cuantía mensual por hogar de 468,01 euros y una cuantía media mensual por beneficiario de 134,04 euros. En el conjunto del Estado, el IMV llegó el mes pasado en 773.272 hogares en los cuales viven 2.363.554 personas.

El último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 19,25 por ciento y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1 por ciento. El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia.

Actualmente, el 40,1 por ciento de los beneficiarios son menores de edad, lo cual supone 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.