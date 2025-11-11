Avanza el proceso para ampliar el polígono El Segre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Llotja acogió ayer una reunión de la Paeria con los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de ampliación del polígono El Segre, que ganará 53 hectáreas brutas. El ayuntamiento les informó de que está trabajando en el documento para que sea aprobado de forma inicial a principios de 2026. El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó que el desarrollo de este sector “es una buena noticia para la ciudad” y recordó que estos más de 500.000 metros cuadrados se sumarán a otros 400.000 justo al lado, pero ya en el término municipal de Alcoletge. “Está pensado básicamente para facilitar la ampliación y el crecimiento de las empresas que ahora tenemos implantadas, pero también para captar nuevas inversiones”, señaló.