Le piden 5 años de cárcel por tráfico de medicamentos y de marihuana

La Audiencia de Lleida tiene previsto celebrar la próxima semana tres juicios contra tres acusados por tráfico de drogas. En uno de ellos, previsto para el jueves 20, la Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión para un hombre acusado de traficar con medicamentos como metadona y con marihuana en la Val d'Aran. El caso se remonta al año 2022 cuando los Mossos d'Esquadra detuvieron a un individuo que supuestamente se dedicaba a vender ilegalmente fármacos con efectos psicotrópicos que solo se venden con receta y marihuana a cambio de dinero o artículos desde un domicilio de Aran. En el registro en su vivienda hallaron diferentes unidades de metadona (narcótico sintético) y rufiben (psicofármaco con propiedades psicoactivas de carácter estimulante), entre otros, y 100 gramos de marihuana. Las sustancias estaban valoradas en 1.500 euros. Por todo ello, la Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión por un delito contra la salud pública por venta de medicamentos sin autorización y venta de sustancias estupefacientes y una multa de 4.000 euros.

Los otros dos juicios de drogas se celebrarán el miércoles 19. Un hombre se enfrenta a una petición de cuatro años después de que fuera sorprendido supuestamente haciendo una transacción de droga. Ocurrió a principios de año en la capital del Segrià. El individuo era conocido policialmente y, al detectar la presencia policial, aceleró el paso. Sin embargo, los agentes consiguieron interceptarle. Le cachearon y hallaron dos gramos de heroína y medio gramo de cocaína. Además de los cuatro años de cárcel, el Ministerio Público solicita que pague una multa de 300 euros. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 1 de Lleida.

Conductor con cocaína

Posteriormente, se juzgará a un hombre acusado de traficar con cocaína en Ponent, en un caso instruido por un juzgado de Balaguer. El caso se remonta a agosto de 2021 cuando un conductor fue arrestado después de que en el registro de su vehículo hallaron siete papelinas con cocaína y dos bolsitas con esta sustancia escondida entre ropa. En total hallaron cerca de 30 gramos de cocaína y 200 euros en efectivo. La droga tenía un valor de 1.798 euros en el mercado ilícito. La Fiscalía solicita cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros.