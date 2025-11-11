Un investigador leridano impulsa en Perú la eliminación del cáncer de cérvix

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Impulsar la eliminación del cáncer de cuello uterino a nivel mundial es el objetivo por el que el epidemiólogo Joan Valls, profesor de la UdL e investigador del IRBLleida y la OMS, está realizando una estancia de investigación de 3 meses en Perú, donde participa en actividades académicas para fortalecer la colaboración y la investigación en la región. Recuerda que 300.000 mujeres mueren cada año a causa de este cáncer y que el 90% de casos se producen en países de ingresos bajos o medios, especialmente en África y Latinoamérica. “En Perú, algunas mujeres deben caminar 6 horas para una prueba de cribado”, lamenta. “Es una enfermedad totalmente prevenible, ninguna mujer debería morir por esta causa”, subraya. Valls dio una conferencia la semana pasada en la Universidad de Piura, en Lima, donde presentó el estudio ESTAMPA, que “ha permitido definir las mejores estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de cérvix”, señaló. “Su eliminación es posible mediante vacunación, detección precoz y tratamientos oportunos, y Latinoamérica puede ser un referente global”, añadió. Asimismo, está buscando financiación para un proyecto con el que pretende “impulsar la eliminación del cáncer de cérvix en América Latina desde Lleida”.