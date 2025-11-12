Elecciones históricas en la Universidad de Lleida

Profesores, estudiantes y personal técnico y de administración y servicios de la Universitat de Lleida (UdL) están llamados hoy y mañana a las urnas en una elecciones históricas, ya que por primera vez una mujer ocupará el escalafón más alto del rectorado durante los próximos seis años. Y es que Maria Àngels Balsells no tiene rival para relevar a Jaume Puy como rector y la única incógnita por resolver es por una parte la participación de la comunidad universitaria y, por otra, el apoyo que recibirá de cada uno de los colectivos.

Las votaciones, exclusivamente electrónicas, comenzarán a las 9.00 horas de hoy y finalizarán a las 12.00 de mañana. Los votos tienen un valor diferente en función de los colectivos. El de docentes funcionarios y profesorado permanente laboral a tiempo completo pondera un 51%; el del resto de profesores, un 12%; el del estudiantado, un 22% y el del personal, un 15%. Para ser elegida rectora, Balsells deberá obtener más votos a favor ponderados que en blanco.

La candidata plantea un equipo con once vicerrectores englobados en cuatro áreas de gobierno, que son gobernanza, docencia y enseñanzas, investigación y transferencia, y vida universitaria, sociedad y cultura. Los vicerrectorados estarán ocupados por Damià Vericat, Mariona Farré, Cristian Solé, Eva Martín, Jordi Voltas, Mariona Jové, Manel Ibáñez, Marc Salat, Núria Casado, Núria Camps, Lluís Coll. Asimismo, César Cierco será el secretario general; Grau Baquero, el coordinador de los campus de Igualada y Pirineus, y Maite Calderó, la gerencia.