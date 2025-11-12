Pierde tres dientes en una agresión de su compañero de piso en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida arrestó este martes a un hombre de 27 años como presunto autor horas antes de la agresión a su compañero de piso en la calle Pius XII. A consecuencia de los golpes, la víctima, de 48 años, perdió tres piezas dentales. El agresor fue detenido por un delito de lesiones.

Detenido por tráfico de drogas en el Barri Antic

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra van detuvieron el lunes pasado en el Barri Antic un hombre de 46 años acusado de tráfico de drogas. Con antecedentes por este delito y salido recientemente de la prisión, una patrulla de paisano lo interceptó y en el cacheo le encontraron 26 envoltorios con cocaína y 22 más con heroína y 928 euros en metálico.

Dos arrestados por robos con violencia

La Guardia Urbana detuvo el lunes a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación perpetrado en un establecimiento comercial de la calle Major, en el Eix Comercial. Fue arrestado en la plaza del Hort de Santa Teresa. Por otra parte, a las 13.30 horas de ayer detuvieron a un hombre en la calle Bonaire por asaltar a una persona para robarle el móvil.