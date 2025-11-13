Detenida una pareja por tráfico de cocaína y heroína desde un piso de Lleida

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles una pareja –un hombre y una mujer de 31 y 29 años, respectivamente– acusados de tráfico de drogas desde un piso de Lleida. Según ha explicado la policía, la detención es el resultado de una investigación iniciada el pasado mes de de octubre, después de que los Mossos tuvieran conocimiento de que una pareja se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes por la zona del centro histórico. Todo apuntaba a que los sospechosos podrían distribuir cocaína y heroína desde su domicilio situado en la calle Cavallers.

Ante esta información, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida iniciaron varios dispositivos de seguimiento a los sospechosos, con el que constataron la actividad ilícita. Este miércoles, hacia las 09.00 horas, se detuvo a la pareja en la calle Cavallers y, horas después, se hizo una entrada en el domicilio donde la policía intervino 19 envoltorios con cocaína, dos envoltorios con marihuana, dos básculas de precisión y 594 euros en moneda fraccionada.

La detenida quedó en libertad después de declarar en la comisaría, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerida. El otro detenido, con antecedentes, pasará próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.