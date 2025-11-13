Investigan un vertido en el tramo urbano del río Segre en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida, los Agentes Rurales y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) están investigando la aparición este miércoles por la mañana de un vertido en el tramo urbano del río Segre entre las compuertas de Pardinyes y el centro de piragüismo. Un ciudadano avisó a los Bomberos de la Generalitat de esta incidencia a las 10.16 horas informando, que había visto lo que parecía “una mancha de gasoil” en el río. Los Bomberos acudieron al lugar e informaron al ayuntamiento, Agentes Rurales y la ACA del hallazgo.

Fuentes municipales informaron que ayer al mediodía hicieron una inspección de la zona junto con el ACA y que “el líquido en cuestión está estancado y todavía no se ha determinado ni el tipo ni el origen”. Sin embargo, desde los Bomberos señalaron que podría proceder de una acequia de riego.

Desde el consistorio señalaron que durante el día de hoy seguirán investigando este vertido y que se ha avisado al club de piragüismo para que sus usuarios no interactúen con el líquido por seguridad. Asimismo, precisaron que no había causado daños a la fauna de esta zona del río.