Lleida retira la medalla de Santa Cecília al excomisario acusado de matar a su pareja y expareja en el Vallès en 2024

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La comisión informativa de Seguridad, Movilidad y Civismo de la Paeria de Lleida ha aprobado por unanimidad la privación de la distinción de la medalla de Santa Cecília por méritos profesionales con distintivo blanco a Juan Fortuny de Pedro, el policía jubilado que en agosto de 2024 mató presuntamente a su pareja y expareja en Rubí y Castellbisbal y después se suicidó. Juan Fortuny fue comisario de la Policía Nacional en Lleida entre los años 2012 y el 2016. Justo después del doble crimen, la Paeria anunció que había iniciado el proceso para retirarle este reconocimiento propio de la Guardia Urbana de Lleida que había recibido en 2015.

La tercera teniente de alcalde, Cristina Morón, ha explicado que el reglamento de las condecoraciones de Santa Cecília prevé la retirada de una distinción en aquellos casos en los que se cometa algún acto contrario a la dignidad individual o social. "La Paeria ha decidido aplicarlo porque ninguna persona vinculada con la violencia machista puede tener este reconocimiento", ha asegurado.

"Como gobierno municipal mantenemos nuestra posición de tolerancia cero hacia cualquier violencia machista o delito contra las mujeres y, por lo tanto, no puede haber ningún reconocimiento a quien vulnera la dignidad de las mujeres", ha añadido Morón.