Retiran la medalla al excomisario que asesinó a dos exparejas

La Paeria retirará la medalla de Santa Cecília por méritos profesionales con distintivo blanco a Juan Fortuny de Pedro, excomisario de la Policía Nacional que fue jefe de este cuerpo en Lleida entre 2012 y 2016, y que asesinó en agosto de 2024 a sus dos exparejas en Castellbisbal y Rubí antes de suicidarse. Así lo aprobó ayer por unanimidad la comisión informativa de Seguridad, Movilidad y Civismo de la Paeria.

La tercera teniente de alcalde y concejala del ámbito, Cristina Morón, explicó que “la Paeria decidió iniciar este expediente para retirarle este reconocimiento propio de la Guardia Urbana que se le otorgó en el año 2015”. “Como prevé el reglamento de las condecoraciones de Santa Cecília, que dice que se puede retirar una distinción cuando se cometa algún acto contrario a la dignidad individual o social, la Paeria ha decidido aplicarlo porque ninguna persona vinculada con la violencia machista puede tener este reconocimiento”, aseguró la teniente de alcalde. Añadió que “como gobierno municipal mantenemos nuestra posición de tolerancia cero hacia cualquier violencia machista o delito contra las mujeres y, por tanto, no puede haber ningún reconocimiento a quien vulnera la dignidad de las mujeres”.

Por su parte, el Govern y el Estado mantienen sus medallas al excomisario. Así, la Direcció General de la Policia de Catalunya no se la puede retirar al ser inviable porque “dentro del marco jurídico actual, no existe ninguna vía posible para proceder a la retirada de la medalla otorgada”, según informó en febrero la consellera de Interior, Núria Parlon, en respuesta parlamentaria. Pasa lo mismo con los organismos y cuerpos estatales (ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército y Delegación de Gobierno).

En otro orden, Morón también presentó en la comisión la revisión del Plan Municipal en Emergencia Nuclear del municipio de Lleida, que deberá aprobarse en el pleno . En este sentido, Lleida está dentro del Plan Director del Plan de Emergencia Nuclear Exterior en las CCNN de Ascó y Vandellós como Área Básica de Recepción Social, con las funciones de acogida y alojamiento de la población evacuada.