Albiach pide en Lleida más inversión en vivienda para rehabilitar barrios

La portavoz de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, reclamó ayer en Lleida aumentar la inversión prevista en el Pla de Barris de la Generalitat para promover la construcción y rehabilitación de viviendas. Aseguró que en Catalunya “tenemos barrios enteros que están desmoronados, apuntalados, que hay infravivienda, que hay sobreocupación y que necesitan una rehabilitación integral”. Remarcó que el mundo local “ha hecho su trabajo elaborando propuestas”, pero que ahora el Govern debería incrementar la dotación prevista para el Pla de Barris, que es de 200 millones de euros anuales, ya que “es insuficiente” para las necesidades actuales de los municipios. Una demanda que hizo en una visita junto a los diputados de los Comuns para reunirse con entidades de diferentes sectores acompañados por la concejala del Comú en la Paeria, Laura Bergés. Albiach también instó al Govern a ser “implacable” en hacer cumplir la ley de Vivienda. “Es importantísimo ser implacable con todos aquellos que hacen fraude de ley con los topes del alquiler”, señaló.

Sobre los presupuestos de la Generalitat, la líder de los Comuns en el Parlament aseguró que su partido “quiere sentarse a negociar”, pero advirtió al Govern que “no lo haremos hasta que no se cumplan los acuerdos que pactamos anteriormente”.

Albiach también habló de Junts, y le instó a decidirse “si está del lado del bloqueo o si está del lado de apretar al gobierno español con toda la exigencia”. En este sentido, deseó que el partido de Carles Puigdemont “refexione i entienda que esta situación de bloqueo es no hacer política” ya que aseguró que lo único que hacen es “dar oxígeno al PP y a Vox”.