Grave un camionero al explotarle el hornillo en la cabina en Lleida

Un camionero de 40 años resultó herido grave a última hora de la tarde de este sábado en Lleida al explotarle el hornillo de gas cuando cocinaba en la cabina del vehículo, según informaron los Bomberos de la Generalitat. El incidente se produjo a las 19.40 horas en el área de servicio del kilómetro 491 de la A-2 en Lleida con Torrefarrera. Hasta el lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una ambulancia del SEM.

Tras ser atendido in situ, el camionero, de nacionalidad búlgara, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova, su pronóstico era grave y se estudiaba un posible traslado al hospital Vall d’Hebron.

Por su parte, los efectivos de los Bomberos vaciaron el gas del hornillo e hicieron una revisión. Los Mossos se hicieron cargo del atestado.

En Torrefarrera, en mayo de 2020, hubo un caso similar cuando un camionero de 55 años resultó herido al explotarle una bombona de camping gas cuando se encontraba en el interior de la cabina de su tráiler. Sufrió quemaduras en la cara, los brazos y el torso (pecho y estómago).