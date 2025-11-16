‘Macrodemanda’ de 110 bomberos voluntarios para su regularización

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Más de 110 bomberos voluntarios de la demarcación de Lleida tienen previsto presentar el próximo viernes ante el juzgado de lo Social una demanda colectiva para denunciar “una relación laboral encubierta” y para que se reconozcan sus derechos laborales. Forman parte del colectivo Bombers Precaris en Lluita y cuentan con el apoyo de la Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) y la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya (FBVCat). La de Lleida será la primera demanda ya que en las próximas semanas se presentarán otras que aglutinarán en total a más de 400 voluntarios.

Las comarcas de Lleida cuentan actualmente con 363 bomberos funcionarios y 379 bomberos voluntarios, según los datos de Interior de la campaña forestal del verano. Es decir, un modelo mixto con más voluntarios que profesionales que lleva funcionando varias décadas.

Sin embargo, desde hace años, Asbovoca y la FBVCat, y ahora Bombers Precaris en Lluita, alertan de que están “desprotegidos” y en una situación “límite con un modelo obsoleto”. Explican que llevan a cabo las mismas tareas que los funcionarios y, sin embargo, sus derechos laborales no están reconocidos. “Nos dicen voluntarios pero en realidad somos los bomberos low cost”, aseguran. También denuncian que carecen de cobertura de la Seguridad Social en caso de accidente. En este sentido, explican que, aunque durante los últimos años se les haya dicho que la cuestión estaba solucionada, no disponen de una cobertura sanitaria que responda a las consecuencias de un posible accidente ni derivaciones posteriores.

En los últimos meses han llevado a cabo varias reuniones con la dirección general de Prevención, Extención de Incendios y Salvamentos sin haber llegado a un acuerdo, por lo que ahora presentarán las demandas.