Ordenan el cierre de una iglesia apostólica por falta de permisos

El ayuntamiento ha ordenado el cierre de una iglesia apostólica ubicada en la calle Alfred Perenya por no haber presentado la documentación relativa a las condiciones de seguridad del local en el que se ubica. El centro de culto está situado en los bajos del número 86 de la calle Alfred Perenya, al lado de Príncep de Viana, y el consistorio llevaba hasta ahora tramitando su legalización para esta actividad desde el 2022.

El inicio de los trámites empezó hace tres años, cuando el consistorio reclamó a la iglesia apostólica Adonai Lleida una serie de requisitos para poder implantar su actividad de centro de culto. Concretamente, le instaba a concretar el aforo del establecimiento, el número de cámaras higiénicas y lavamanos, los recorridos de evacuación en caso de emergencia, acreditar que las puertas de sus vestíbulos, escaleras y muros son resistentes al fuego y se pueden bloquear, justificar la necesidad de contar con una planta elevadora y describir los elementos accesibles e itinerarios de los servicios, así como la certificación técnica de que cumplen los requisitos relativos a la apertura de un centro de culto, la relación de equipos musicales de que disponen y un reportaje fotográfico de las características del local. El ayuntamiento reclamó toda esta documentación en julio de 2022 y tres meses después la iglesia aportó la documentación tras solicitar una prórroga. Sin embargo, los servicios técnicos municipales detectaron que faltaba acreditar las condiciones de la salida del altillo, la sectorización de su planta baja y las características de sus puertas sobre su resistencia al fuego. Por ello, en junio de este año informó desfavorablemente de la petición de apertura del local como oratorio y daba 10 días a la iglesia para que facilitara los documentos que faltaban. La congregación solicitó una prórroga tres días después, que fue concedida por el consistorio. Sin embargo, hasta ahora a la Paeria no le consta que se hayan aportado los certificados que faltan.

Por todo ello, el ayuntamiento decretó en octubre declarar sin efectos la comunicación presentada por la iglesia apostólica Adonai Lleida para implantar un centro de culto en este local de Alfred Perenya y ordenó el cese de la actividad hasta que no disponga de todos los permisos. En caso que la congregación incumpliera la orden, podría ser sancionada. Este diario intentó contactar varias veces sin éxito con sus responsables para conocer su versión.