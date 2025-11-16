La Paeria abre una nueva convocatoria para obtener un huerto familiar en la partida de Rufea

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha abierto un nuevo periodo de solicitudes por conseguir un huerto familiar en la partida de Rufea. Actualmente, hay veinte parcelas disponibles de 100 m2 cada una.

El plazo finaliza el 4 de diciembre, y los huertos se dirigen a familias empadronadas a Lleida o bien a entidades sociales, que pueden presentar proyectos de agricultura social. En este caso, pueden obtener más de una parcela.

El precio establecido del alquiler es de 168,20 euros anuales, que incluye el agua de riego, aparte del abono de una fianza de 75 €. El contrato es de 4 años prorrogables.

El proyecto Horts Familiars de Rufea empezó el año 2011, y ofrece a los usuarios una parcela para cultivar hortalizas, verduras o flores. También tiene el objetivo de sensibilizar sobre los valores del Horta de Lleida y los sistemas de producción agrarios respetuosos con el medio ambiente, además de dar frutos para el autoconsumo de las familias, el contacto con la naturaleza y facilitar el ejercicio físico entre los usuarios.

Los huertos familiares de Rufea permiten el cultivo de hortalizas tanto verano (tomates, lechugas, calabacines, cebolla, pimientos...,) como de invierno (col, bróculi, puerros, cebollas, espinacas, acelgas, entre otros).