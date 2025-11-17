CULTURA
Alguaire premia con el Josep Lladonosa a Núria Preixens y Marta Trepat
La historiadora Núria Preixens es la ganadora de la 36 edición del Premi Josep Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans con el trabajo L’Almoina de Lleida al segle XIV: una institució d’assistència i caritat. El galardón se entregó ayer en una acto en el santuario de la Mare de Déu del Merli de Alguaire, durante el que también se distinguió a la psicóloga Marta Trepat con el Premi d’Honor Josep Lladonosa. Asistieron diversas autoridades, entre ellas el director del IEI, Andreu Vázquez, el alcalde, Joan Guillaumet, y el historiador Manel Lladonosa, que preside el patronato que otorga estos premios.
Preixens, colaboradora del IEI y docente en los seminarios que organiza el Servicio de Servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental de esta institución, recibió el premio por un trabajo sobre la Almoina de Lleida: una institución benéfica fundada en el siglo XII, administrada por el Capítulo de la Seu Vella y cuya tarea principal era la alimentación de pobres, peregrinos, viudas, huérfanos, enfermos y ancianos. El premio está dotado con 4.000 euros que aporta el IEI. En cuanto al Premi d’Honor, se reconoció a Trepat por su aportación a la psicología, por haber sido pionera e introductora del psicoanálisis en Lleida desde 1972 y por su labor docente en la UdL.