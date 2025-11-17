Alguaire premia con el Josep Lladonosa a Núria Preixens y Marta Trepat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La historiadora Núria Preixens es la ganadora de la 36 edición del Premi Josep Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans con el trabajo L’Almoina de Lleida al segle XIV: una institució d’assistència i caritat. El galardón se entregó ayer en una acto en el santuario de la Mare de Déu del Merli de Alguaire, durante el que también se distinguió a la psicóloga Marta Trepat con el Premi d’Honor Josep Lladonosa. Asistieron diversas autoridades, entre ellas el director del IEI, Andreu Vázquez, el alcalde, Joan Guillaumet, y el historiador Manel Lladonosa, que preside el patronato que otorga estos premios.

Preixens, colaboradora del IEI y docente en los seminarios que organiza el Servicio de Servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental de esta institución, recibió el premio por un trabajo sobre la Almoina de Lleida: una institución benéfica fundada en el siglo XII, administrada por el Capítulo de la Seu Vella y cuya tarea principal era la alimentación de pobres, peregrinos, viudas, huérfanos, enfermos y ancianos. El premio está dotado con 4.000 euros que aporta el IEI. En cuanto al Premi d’Honor, se reconoció a Trepat por su aportación a la psicología, por haber sido pionera e introductora del psicoanálisis en Lleida desde 1972 y por su labor docente en la UdL.