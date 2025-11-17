La huelga de chóferes de bus interurbanos logra tener un seguimiento de más del 80%

Los conductores de autobuses interurbanos de Lleida fueron ayer a la huelga para reclamar mejoras salariales y que sus sueldos se equiparen a los de Girona, Tarragona, Barcelona y Aragón, que perciben una media de 400 euros al mes más que los chóferes leridanos. El paro tuvo un seguimiento de entre el 80% y el 85% en Lleida y de más del 90% en Vielha. En la capital del Segrià bloquearon la entrada del apeadero de avenida Catalunya de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas. Paralelamente, en la capital de la Val d'Aran cortaron la carretera N-230 a la altura de la avenida Castiero de 11 a 12 y de 18 a 19. Los sindicatos se mostraron muy satisfechos con el seguimiento de la huelga y destacaron que se respetaron los servicios mínimos pactados del 33%. Sin embargo, también criticaron esquirolaje por parte de la empresa Alsa, a la que acusaro nde traer conductores de Barcelona para que hicieran los servicios de tarde de Lleida. Lo denunciarán ante la Inspección de Trabajo de la Generalitat.

“Los conductores de Lleida están cobrando 400 euros menos que el resto de Catalunya, el salario base es de 1.187 euros en Ponent y vemos que debemos conducir 12 horas con la responsabilidad de llevar vidas a su destino”, denunció Joan Riba, responsable de transportes en Lleida de CCOO. “Esta precaria situación provoca que cada vez sea más difícil encontrar conductores, y más todavía en Lleida”, añadió. Por su parte, Isabel Rodriguez, responsable de servicios y mobilidad de UGT, dijo que, además de la equiparación salarial, “pedimos que en el Aran se cobre un complemento por lo cara que se ha vuelto la vida allí, además de un plus por trabajar los domingos, que ya aplican en las otras provincias pero aquí no”. A su vez, la secretaria general de UGT, Joana Mor, calificó de “escandaloso” que Lleida “tengamos convenios por debajo del resto de Catalunya y Aragón, no se entiende este agravio comparativo”.