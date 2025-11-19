SEGRE

Cortan un carril de la avenida Prat de la Riba de Lleida desde este miércoles

Para instalar nuevas farolas led en la media

Descarga de material para iniciar en breve la prolongación del carril bici de Prat de la Riba

Descarga de material para iniciar en breve la prolongación del carril bici de Prat de la Riba

SEGRE
Segre

La Paeria cortará un carril de circulación de Prat de la Riba entre la plaza Ricard Viñes y Príncep de Viana, en dirección a Pardinyes, para instalar nuevas farolas LED en la mediana. El corte comenzará hoy, se hará por fases y se finalizará el día 26. 

Paralelamente, ayer descargaron material para iniciar en breve la prolongación del carril bici de Prat de la Riba (en la imagen), desde la conexión con Príncep de Viana a la rotonda de la calle Baró de Maials

