SALUD
Doble distinción de excelencia para la unidad de Insuficiencia Cardíaca de Lleida
Recibe una acreditación de Sociedad Española de Cardiología
La Sociedad Española de Cardiología otorgó la acreditación de SEC-Excelente a la unidad de Insuficiencia Cardíaca Territorial de Lleida durante la celebración en Granada del Congreso Nacional de Cardiología.
La unidad está adscrita al programa de creación y promoción de unidades de manejo integral de pacientes con Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna, y a finales de año recibirá la calificación de SEMI-Excelente.