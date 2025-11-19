Doble distinción de excelencia para la unidad de Insuficiencia Cardíaca de Lleida

Doble distinción de excelencia para la unidad de Insuficiencia Cardíaca - ICS LLEIDA

La Sociedad Española de Cardiología otorgó la acreditación de SEC-Excelente a la unidad de Insuficiencia Cardíaca Territorial de Lleida durante la celebración en Granada del Congreso Nacional de Cardiología.

La unidad está adscrita al programa de creación y promoción de unidades de manejo integral de pacientes con Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna, y a finales de año recibirá la calificación de SEMI-Excelente.