El PP critica el estado “lamentable” de la calle Sícoris

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavier Palau, denuncia el “lamentable estado del pavimento en la calle Sícoris” de La Bordeta, especialmente en el cruce con la calle Canal. Muchas baldosas están levantadas, con el consiguiente riesgo para los peatones, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida. Exige al gobierno municipal que repare este espacio “de manera inmediata” y alerta de que no se trata de un caso aislado.