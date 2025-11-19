Los Mossos denuncian a 35 furgonetas por exceso de velocidad en menos de una hora en la LL-12 en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron este martes, en menos de una hora, a 35 furgonetas de transporte que circulaban con exceso de velocidad en la LL-12 en el acceso de Lleida hacia la autopista AP-2. Todas ellas superaron los 110 kilómetros por hora —una iba a 134 km/h— cuando la velocidad máxima a la que pueden circular es de 90 km/h, pese a que en esta vía es de 120 km/h para los turismos. Las infracciones fueron detectadas mediante un radar pistola láser (TruCAM) en el marco de un control de la campaña preventiva que impulsa esta semana el Servei Català de Trànsit para reducir la siniestralidad de camiones y furgonetas y mejorar su seguridad.

Manel Girol, sargento de la Unidad de Tráfico de los Mossos en Ponent, explicó que “la furgoneta es un vehículo más ligero que un camión y tiene la capacidad de ir mucha más velocidad de la permitida. Deben a ir a 90 km/h en esta vía y con este radar es la manera de detectar la infracción”, detalló. También dieron el alto a varios camioneros. “Inspeccionamos también el vehículo, con posibles excesos de carga o si llevan más tiempo del permitido al volante porque no han hecho los descansos obligatorios”. Además, varios de ellos fueron sometidos al test de alcohol y drogas.

En Catalunya, en lo que llevamos de año, han perdido la vida 10 camioneros y siete conductores de furgonetas. En el mismo período del año pasado perdieron la vida 14 chóferes, cinco de camiones y nueve de furgonetas. En la misma campaña policial del año pasado, se efectuaron en una semana 433 controles y se impusieron 1.570 denuncias.