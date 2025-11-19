La nueva feria agraria Agrobiotech espera a más de 200 expositores

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La nueva feria agraria Agrobiotech Innovation Forum llega a los pabellones de Fira de Lleida del día 25 al 27 de noviembre en una primera edición que espera a más de 200 expositores de maquinaria agrícola y de las principales novedades en producción agrícola, ganadería y tratamiento del agua. El certamen se completará con más de 50 actividades paralelas y otras 30 jornadas y conferencias profesionales en las que se tratarán soluciones de bioeconomía o energías renovables, según ha explicado esta mañana el alcalde de la capital, Fèlix Larrosa. "Después de 15 años, contaremos con todas las marcas y concesionarios de tractores", ha celebrado.

Asimismo, unas 70 startups presentarán sus proyectos, entre ellos demostraciones de las capacidades del uso de drones en la agricultura, y la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos celebrará su congreso anual.

Abrobiotech Innovation Forum surge de la decisión de separar la parte profesional de la antigua Fira de Sant Miquel de la parte más popular y lúdica, que se materializó en la Fira MOS, que también celebró su primera edición el pasado septiembre.

Ampliaremos esta información.